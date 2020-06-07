鄺紫珊：AI為全球科技發展趨勢　可趁低布局優質股份

新冠肺炎疫情催化多個新經濟板塊股份都有不俗的表現，其中科技業ETF的表現更是持續上漲，股價表現短期仍受疫情影響而有調整，但其反彈力道亦相對強勁。由於科技創新行業仍具未來增長趨勢，建議可以每逢調整時佈局。

目前市場資金也有流向科技主題的ETF，並有加速趨勢，雖然短期會受疫情因素衝擊，但短期修正後可再重拾升軌。另外，網絡資訊安全及5G題材已率先帶動相關股價表現領先。由於市場資金看準全球未來大趨勢是在網絡資訊安全，故不難發現待疫情過後，資金持續湧進該板塊的ETF，其規模再創新高，總計已超過45億美元。

隨着駭客犯罪網絡變得組織化及常規化，加上其增長速度很快，全球資訊安全的需求也不斷提升。根據美國聯邦調查局公布2019年網絡犯罪報告指出，2014年在美國因網絡犯罪造成的財務損失，與2019年比較，6年內增長3.3倍。全球資訊保安公司利用「AI」建立的黑科技及防護網，以對付新型網絡攻擊，也有明顯的上升，估計未來十年利用「AI」黑科技對抗駭客犯罪的防護商機也會持續增加。

AI已成為全球科技發展趨勢，各行業範疇包括：金融、製造、醫療、交通、零售、教學及飲食等等，很多已用上創新AI技術以提升競爭力。由於AI需求無處不在，與其他行業比較，該產業受疫情及貿易戰影響相對較小，故相對看好該行業股份。

很多科技龍頭已紛紛投入AI晶片事業，如科技龍頭英特爾預測旗下人工智慧晶片2020年的營運收入較2017年將增長數倍。在大型科技企業的大力推動下，AI行業將朝正向增長，投資者可趁低時布局優質股份。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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