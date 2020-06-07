潘梓生：大豆價格具上升動力

自從中美貿易戰爆發以來，以往平靜依從基本面走勢為主的大豆價格，添加了比重甚高的政治因素。大豆過去多年一直處於10美元以上，但2018年爆發中美貿易戰後，因中國大量減少美國大豆進口，以作為談判籌碼，美國大豆價格直線向下，自此均無法重返10美元以上的位置。

大豆基本面現時沒有太多亮點，庫存消費比例仍然高企，加上種植進度良好，天氣亦有助大豆作物生長，因此大豆未來供應仍然充足；加上中美關係仍惡劣，甚至市場依然擔憂中美第一階段貿易協議能否落實，令美國大豆潛在需求繼續下跌。不過，縱使大豆基本面悲觀甚多，但近期豆價始終未有再延續下行趨勢，CFTC基金持倉更回逐漸回歸淨長倉，反映大豆價格很有可能已經見底。

大豆價格在近2年均能守穩8美元以上，大部分時間跌至8.25美元已見明顯反彈。過去一季，大豆價格持續於8.3至8.5美元的低位整固，無視更多的負面基本因素。近日藉美元回落，以及巴西雷亞爾回升，大豆價格成功突破8.6美元，短期技術走勢轉為利好。因此，技術上大豆明顯轉勢，若大豆種植區天氣有任何轉差迹象，將可能為大豆價格帶來更明顯的升市。現時大豆價格在8.5至8.6美元成功築成重要支持，後市短線有望上試8.9至9美元的水平。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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