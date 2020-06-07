【星期一．炒啲乜】股市高漲 順勢追入定散水好？
2020年06月07日 10:00
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內地股市受惠外資續掃貨，滬深三大指數齊創3個月以來最大單周升幅；多隻中概股緊接來港作第二上市，利好恒指五連升，港股外圍更重越25,000點關；美股則受益經濟活動重啟，5月就業數據意外回落至16.3%，全周計，道指、標指及納指累升6.8%、4.9%及3.4%。消息利好中港兩地，以至美股在「六絕月」首個星期走勢堅挺。
本周中美均公布當地居民消費價格指數(CPI)，數據進一步揭示新冠肺炎疫情後兩地經濟重啟的成效。另一邊廂，中國電子商貿平台京東(09618)將於周一(8日)公開招股，集資最多逾313億港元，而面對新股集資潮，港元匯價趨強，並時隔逾月後再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局連番出手沽港元、買美元。
面對中美角力，香港夾於其中，投資風險不容忽視，大家不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。
1、【陳鳳珠：港股在24600點遇較大阻力】
2、【曜熊理財：基金養老 控制風險】
3、【葉尚志：山東黃金目標價28元】
4、【鄺紫珊：AI為全球科技發展趨勢 可趁低布局優質股份】
5、【潘梓生：大豆價格具上升動力】
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