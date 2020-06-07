港府：大型中資科網企業來港上市趨勢方興未艾

財政司司長陳茂波在其網誌表示，香港的股票市場正迎來另一個「從量變帶動質變」的提升過程。中美角力及全球保護主義抬頭，增加了環球企業所面對的地緣政治風險，對於境外上市的中資企業而言，面對許多政治上新的不確定性，如何管理好風險已更形迫切。

他指出，去年阿里巴巴回歸香港市場掛牌，今年又相繼有已在美國上市的大型中資科網企業決定到香港作第二上市，這個趨勢方興未艾。有統計資料顯示，截至去年初，約有150多家中國公司在美國交易所上巿。與此同時，內地需要國際融資的創科及其他企業，又或以內地市場為主的境外公司，也可能更優先考慮利用本港的集資平台。

香港在2018年修訂上巿規則，容許同股不同權的新經濟公司、未有收入的生物科技公司來港上巿，以及容許境外掛牌的公司在港作第二上市，正是希望為港股巿場注入新動力。在這框架下，短短兩年間，已有87家新經濟公司在港上巿，累計集資超過3,000億港元。其中生物科技公司在港合共集資約439億港元，使香港成為亞太區最大、全球第二大的生物科技融資中心。足見當我們準確定位，作出制度上的調整，可帶來顯著的成效。

擁抱新形勢，為香港股票巿場帶來新的發展動力，也把巿場結構從過去以傳統產業企業為主，轉變為傳統及創新科技企業兼備。這除了是回應經濟結構變化所衍生的融資需求，讓金融更好服務實體經濟外，也有利於提升巿場的活力、估值和價格發現的效率。

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