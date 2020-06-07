Wetland 2期半月速沽97% 平均呎價逾1.3萬
2020年06月07日 14:23
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雷霆(左)及胡致遠
新盤銷情向好，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆透露，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，開售約半個月以來已速沽逾680伙，佔單位總數逾97%，套現超過45億港元，平均呎價約13,130元。
他指出，因應市場仍有眾多向隅客，項目第3期會部署加快推出應市，料下季可望獲批預售及登場，提供318伙。而同系屯門海皇路項目更會緊接推售，預計有機會月內啟動銷售攻勢。
新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第2期於剛過去周六進行的第3輪銷售，賣出192個單位，其中別墅1座A單位，成交價2,055.4萬元，創項目新高，呎價16,159元。
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