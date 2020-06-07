Wetland 2期半月速沽97%　平均呎價逾1.3萬

雷霆(左)及胡致遠

他指出，因應市場仍有眾多向隅客，項目第3期會部署加快推出應市，料下季可望獲批預售及登場，提供318伙。而同系屯門海皇路項目更會緊接推售，預計有機會月內啟動銷售攻勢。

新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第2期於剛過去周六進行的第3輪銷售，賣出192個單位，其中別墅1座A單位，成交價2,055.4萬元，創項目新高，呎價16,159元。

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