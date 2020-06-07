滙豐香港一姐落區「送飯」　籲大家珍惜食物

滙豐香港區行政總裁施穎茵(Diana)係惜食堂的義工「常客」，係過去星期五(6月5日)，她一早便到達惜食堂的深水埗廚房，參與包裝食物包，並派發予有需要人士，Diana聯同惜食堂的團隊，將部分食物包送到附近基層人士的家中。

送餐送甚麼？當日凍飯餐是北菇蒸雞和豉汁肉排，至於熱飯餐有鳯爪排骨和甘荀粟米湯。食物包還包括麵餅、急凍餃子及火龍果。Diana話，基層人士在疫情當中面對很多基本生活上的困難，只要大家繼續好好照顧自己、關懷社區，一定可以走出困境！

Diana放假時都會下廚，仲特別注重在準備食材時減少廚餘，例如不要因為一些瓜菜的外表不美觀，就乾脆切掉，她連菜頭都不會隨便浪費，用來煮湯，希望藉著這次機會，呼籲大家要珍惜食物、減少浪費。

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