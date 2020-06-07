日本覬覦英國汽車市場　兩國貿談成車廠噩夢？

外國媒體報道，日本外相茂木敏充將與英國國際貿易大臣Liz Truss在周二將討論達成一項新的貿易協定。

雙方將舉行視頻會議，旨在制定一項從2021年初開始生效的貿易協定，日本的目標是在包括汽車在內的領域達成有利的交易，而英國料將聚焦金融和服裝領域。英國將在今年底的過渡期結束後，正式脫離歐盟，惟英歐雙方的貿易談判似乎已經中斷。

日本打算借貿易談判加大進入英國市場，然而英國車市正面臨二戰以來最大寒冬。

英國汽車銷量於4月份跌至1946年以來新低後，英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)公布初步數據顯示，5個月份新車登記約20,000輛，顯著高於4月的4,321輛，不過與2019年5月售出的183,724輛相比，今年5月的銷量仍大跌89%。

事實上，英國車廠面對困境已紛紛裁員。英國豪華汽車生產商賓利(Bentley)宣布裁減1,000個職位，佔該車廠4,200工人近1/4。較早前英國其他車廠雅士頓馬田(Aston Martin)和麥拿倫(McLaren)，以及汽車經銷商Lookers已宣布合共削減逾3,000個職位。

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