OPEC+延長減產勿樂觀　真正風暴正來臨

產油國同意將減產協議延長一個月，惟油市正面臨一場大風暴：熱帶颶風Cristobal將橫掃美國東部海岸的能源生產設施，油價料因而大幅波動。

外國媒體報道，Cristobal正在繼續加強，目前正向路易斯安那州海岸移動，該地區沿岸布滿海上石油平台。為了防範危險發生，墨西哥灣的石油和天然氣生產商已經關閉了33%的海上石油產能和31.5%的天然氣產能。

事實上，墨西哥灣的石油平台產能約佔美國每日原油總產量的16%、佔天然氣總產量的2.4%。另外，美國超過45%的煉油產能和51%的天然氣加工產能分布在墨西哥灣地區。

除了石油生產設施外，美國的原油相關配套服務也將承受壓力，有市場參與者預測，風暴可能會影響墨西哥灣的物流，導致供應積壓。

美國國內的能源價格已經出現上漲，交易商正加大儲備，休斯敦基準汽油價格不斷走高。美國汽車協會預計，Cristobal可能會推動汽油平均零售價上漲至每加侖2美元以上。

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