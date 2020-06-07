大摩：聯儲議息將保持悲觀情緒　美元料未見底

美國聯儲局本周將舉行議息會議，大行摩根士丹利認為，這將加大美元的逆風因素，美元進一步下跌恐難避免。

上周公布的美國5月失業率因統計過程出現錯誤，被向上修正至16.3%，但市場對美國就業扭轉劣勢的預期方向不變，相信6月份的數字將進一步改善。

這時聯儲局對經濟前景的看法尤為重要，摩根士丹利分析師預計，該局將會維持當前的利率不變，同時還會淡化到底會在多長時間內維持利率在低水平的指引，主席鮑威爾料將保持對經濟前景的擔憂情緒。

該行續指，外匯市場在臨近美聯儲6月會議時，已經給美元帶來了很多逆風因素．市場應該會認為低利率的情況會持續更久。考慮到近期美元已經走弱，再加上這樣的鴿派預期，相信美匯指數恐將進一步下跌。

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