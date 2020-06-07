樓價UPDATES：加惠臺放盤10個月　累減逾百萬沽

個別業主減價出貨，堅尼地城加惠臺兩房單位，放盤10個月累減逾100萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城加惠臺2座高層E室，實用面積約523方呎，兩房間隔，放盤至今10個月，原開價1,188萬元，經議價後減價108萬元或約9%，獲買家以1,080萬元連租約買入，實用呎價約20,650元。

●西半山尚嶺高層C室，實用面積290方呎，一房間隔，享海景，以732萬元易手，實用呎價25,241元，原業主於2014年10月以658萬元買入，持貨6年，帳面獲利74萬元，單位升值約11%。

●灣仔翹翠峰1座低層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約五個月，原業主叫價690萬元，經議價後減價33萬元或約4.8%，終以657萬元沽出，實用呎價約11,328元，該屋苑5月份共錄得3宗二手成交。

●北角港逸軒低層C室，實用面積184方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置上車客以約410萬元承接，實用呎價22,283元，原業主於2015年6月以320萬元購入上址投資。

●北角港濤軒中層B室，實用面積643方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,450萬元承接，實用呎價22,551元，低市價約一成。

●西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，叫價1,050萬元，經議價後減價50萬元或約5%，以1,000萬元沽出，實用呎價約20,408元，屋苑本月暫錄約3宗二手成交。

●柴灣杏花邨26座極高層6室，實用面積653方呎，三房間隔，望內街，以1,000萬元易手，實用呎價約15,314元，新買家為同區客，入市作換樓之用。

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九龍區

●將軍澳天晉IIIA第1A座高層D室，實用面積366方呎，一房間隔，設開放式廚房，成交價770萬元，實用呎價21,038元，原業主於2014年10月以513萬元入市，持貨近6年，現沽貨帳面獲利257萬元離場。

●將軍澳維景灣畔2座中低層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，上月開價860萬元放售，其後累減22萬元或約3%，於近日獲買家以838萬元承接，實用呎價約16,367元，現時屋苑約有380個放盤，入場價由710萬元起。

●紅磡黃埔花園6月至今黃埔花園錄約5宗租務成交，包括11期13座中層B室，套三房間隔，實用面積約639方呎，以約24,000元放租約兩星期，議價後減價2,000元，以22,000元租出，實用呎租約34.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●西南九龍浪澄灣7座低層B室，實用面積556方呎，兩房間隔，望海景，吸引單身上型族租住，每月租金21,000元，實用呎租約37.8元，業主於2013年11月斥資約820.5萬元購得，回報率約3.1厘。

●奧運站君滙港3座高層H室兩房戶，實用面積約482方呎，以約22,000元放租，議價後減價3,000元或約14%，以19,000元租出，實用呎租約39.4元，新租客為家庭客，睇樓一次火速決定承租。

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新界區

●馬鞍山海栢花園3座頂層連天台單位，實用面積約435方呎，兩房單位附391方呎天台，於2018年6月頭原開價780萬元，其後減價80萬元或約10%，日前終以700萬元交吉沽出，實用呎價約16,092元。

●馬鞍山海濤居4座頂層戶，實用面積404方呎，兩房間隔，零議價下以710萬元沽出，實用呎價17,574元，原業主於1998年3月購入上址，當時作價300萬元，持貨至今轉售，帳面獲利410萬元。

●大埔居屋明雅苑明昌閣高層4室，實用面積351方呎，兩房間隔，原先開價490萬元，放盤4個月，減價30萬元，減幅6.1%，獲用家以已補價自由市場價460萬元承接，實用呎價13,105元。

●元朗雍翠豪園2座低層C室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價600萬元，零議價情況下獲買家承接，實用呎價13,544元，原業主於2014年7月以374萬元買入，持貨6年，帳面獲利226萬元。

●屯門海翠花園6座中層H室，實用面積609方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區外首置客以678萬元購入自用，實用呎價為11,133元，原業主於1993年以約160萬元購入，轉手帳面獲利約518萬元。

●屯門城‧點低層E室，實用面積約232方呎，開放式間隔，以9,800元租出，實用呎租約42.2元，租客為一對年輕夫婦，業主於2017年9月以324.74萬元一手買入單位，租金回報約3.6厘。

●屯門市廣場3座中層J室，實用面積353方呎，兩房間隔，減租500元，獲區內客以月租10,500元承租，實用呎租29.7元，若以同類型單位現時銀行估值約502萬元計算，租金回報率2.5厘。

●屯門景新臺3座高層D室，實用面積527方呎，兩房兩廳，新買家為外區客，原業主有意換樓，擴大議價空間，累減15萬元，已補價自由市場以445萬元沽，實用呎價為8,444元。

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