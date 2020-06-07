聯儲局本周議息　關注會否討論進一步刺激措施

聯儲局本周議息料不會調整貨幣政策，繼續向市場保證會維持寬鬆貨幣環境，為受到衰退、疫情和社會動盪困擾的經濟提供支持，惟市場將關注主席鮑威爾於議息後記者會的講話，尋找當局會否採取進一步行動的線索，其中一個潛在刺激措施是實行孳息曲線控制。

孳息曲線控制意味當局會針對性購買資產，以限制債息水平，當局曾就此作出討論。巴克萊首席美國經濟師Michael Gapen預期當局將實施孳息曲線控制，並預期措施會為期三年，與經濟預測的長度一致。

美國銀行全球經濟主管哈里斯則表示，市場想知道當局會否採取更多行動，但認為現在推行孳息曲線控制是過早，指出此舉等同承諾維持低息一段長時間。

摩根士丹利同樣相信，聯儲當前還不會考慮孳息曲線控制，但會在9月會議上釋放出更多的前瞻指引。

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