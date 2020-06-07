新股專輯：「主播」經紀眾妙娛樂遞上市申請

內地視頻主播經紀公司眾妙娛樂，已正式向聯交所遞交上市申請。

據初步文件披露，該集團截至2017年12月底止三個年度，分別錄得收入5,022.2萬元人民幣(下同）、7,460.09萬元及8,302.2萬元，同期純利分別為1,399.8萬元、1,989.3萬元及2,745.3萬元。

截至今年4月底，該集團在合作視頻直播平台上成立的公會擁有超過2.93萬名註冊主播，其中有超過千名的獨家簽約主播；其主播的總直播時數於2019年已達到260萬個小時，且在視頻直播平台銷售虛擬商品所得總流水(付費總額)超過10億元。視乎不同平台，該集團最終有權將3%至25%的主播應佔虛擬商品銷售總流水，成為集團收入來源之一。

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