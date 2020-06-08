【備戰負息】美明年或推負利率　港「焗跟」企業料先遭殃

美國聯儲局本周舉行議息會議，雖然市場普遍認為利率按兵不動，惟利率期貨曾反映，明年初美國將步入「負利率」年代。在聯匯制度下，港息與美息方向相近，意味香港利率前景亦難趨樂觀。銀行界認為，一旦香港「焗住」實行「負利率」，企業客或成為首被「開刀」對象，惟零售客的活期存款息卻難見負值，以免引爆擠提危機，而香港銀行在息差壓縮下將改變營運模式。

簡單而言，負利率是指將資金存入銀行後，非但不獲利息，銀行反而向存戶收取利息，變相「懲罰存戶、獎勵債仔」，屬於非常規的貨幣政策。按其他實行負利率國家的情況，當商業銀行存款至央行，會被收取費用，銀行或轉嫁至企業客。整體而言，銀行的貸款利率亦有機會大幅下調。

法國外貿銀行大中華經濟師吳卓殷指出，即使美國實施負利率，香港亦毋須跟貼實行，本地大型銀行活期存息已接近零，短期內無下調空間，有虛擬銀行將活期息定於1厘高位，則會面臨極大調節壓力。

一旦在較極端情況下香港需實施負利率，銀行息差將明顯受壓。吳氏料，屆時銀行為改善息差水平，或會從企業入手，對其大額存款實施負利率以徵收利息。不過，由於企業在資金管理及投資渠道上較具優勢，料所受影響相對輕微。

至於牽涉市民大眾儲蓄的活期存款利率，他認為貿然削至負值將惹來社會反對聲音，即使歐洲及日本早已實施負利率，惟當地銀行普遍未將零售客戶的活期息調降至負值。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指出，於聯繫匯率制度下，若美國實行負利率，港元拆息以至存、貸利率勢跟隨下跌，但港元拆息相對美息存在明顯溢價，料短期內不會跟隨美元拆息降至負值。

不過，香港實行負利率並非聞所未聞，港銀對某些外幣，包括歐元的大額存款已實施負利率，主要針對企業層面。財資界人士直言，倘若銀行對個人儲蓄存款全面實行負利率，勢會觸發大規模提款潮，引發「擠提」危機，必對香港金融系統帶來扭曲風險，故估計要待負利率成為環球主流後，港銀才有機會將存息降至負值，而即使實行，相信只會出現短時間，並需要考慮社會的接受程度。

香港金融界人士認為，考慮實行負利率政策時，銀行需同時考慮營運模式的變化，當息差進一步受壓，銀行或會傾向進行高風險的貸款業務，以賺取更多利息，甚至專注開拓帶來佣金收入的非利息業務，銀行的營運方向將會大改。

值得留意的是，銀行體系的穩定性主要建基於公眾信心，盡量減少系統運作受干預，同時降低對整體經濟及社會造成影響。而銀行作為中介者，亦需具備期限轉換（Maturity Transformation）的功能，意即銀行從存款者中吸納短期存款，再向借款者發放長期貸款，並在過程中賺取息差。當實行負利率時，將會大大削弱銀行此中介功能。

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