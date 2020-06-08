【備戰負息】小存戶散水　專家教買金保值

倘若美國最終實行負利率、香港亦跟隨「負息」，在市場恐懼情緒下，小存戶勢大量提取現金，除了放「枕頭底」，還可把資金停泊在甚麼資產？光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，在負利率環境下，黃金最能受惠，銀行股則「無運行」！

他解釋，倘若美國經濟形勢較預期更差，或會推出負利率。當經濟進一步惡化，銀行貸款業務最受拖累，即使是高息股，亦未必如表面般受惠，因公司能否派息是基於盈利，需留意業務會否因經濟轉差而向下，認為負利率不利股市。

相對而言，公用股防守性較好，但也要注意，個別香港公用股也有澳洲、英國等地業務，同樣會受匯率和當地經濟影響。另一方面，由於其時投資者避險意識上升，本身無息派的黃金最受惠。投資者可透過持有實金或黃金ETF（交易所買賣基金）投資。而目前在香港上市最受歡迎的黃金ETF為SPDR金ETF（02840），入場費低於7,000元。

外幣方面，他建議持有美元或有聯匯掛鈎的港元。美國聯儲局的「無限放水」理應利淡美匯，但若美國要用上負利率一招，反映環球經濟非常差，其他國家也會「大開水喉」印銀紙。當全球皆採取極寬鬆貨幣政策，會抵銷美國負利率對美元的影響。再者，避險意識高企，資金回流美元，持有美元較其他外幣着數。

城大工商管理課程協理主任陳鳳翔則指，倘香港真的實行負利率，他建議市民將資金投進人民幣存款，雖然近年人民幣錄得貶幅，但相關存款利率普遍高於2厘，可謂「蝕匯賺息」。

至於債券，溫傑看好成熟市場投資級別債券，但美國國庫券等國債息率較低，所以可同時配置優質環球企業債；高收益債券則不建議持有，在經濟較差的環境下，違約率勢上升。對於穩健型投資者，他建議投資組合可平均分配於黃金、股票、貨幣和債券上，各佔四分之一，以較均衡的組合面對不明朗市況。

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