【備戰負息】樓市料下行　租好過買？

環球經濟不穩，樓市前景不樂觀，市場人士認為，即使香港出現負利率情況，亦難大幅減輕供樓負擔，對整體樓市幫助不大，而且租金下行令回報率低企，買樓相比租樓不是特別划算。

資深投資者吳龍飛認為，儘管利率下跌，供款利息也可能只是每一百萬元平「一百幾十」，對市民並沒有實質幫助，由於後市未明，要申請按揭也會較為困難。

他又指，負利率或會令市民供樓支出減少，但卻要承受樓價下跌風險。在疫情來襲、社會動盪及失業率攀升下，市民買樓能力減弱，業主放盤就要劈價，故樓價一定向下。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦認為，即使利率再跌1厘，對市民供樓負擔也不會相差太遠。而失業率等問題對樓價的影響，料明年首兩季開始浮現。而目前收租回報較低，加上如將軍澳及啟德等地區有大量租盤供應，故租樓仍然划算。

事實上，疫情爆發後樓市表現不理想，但觀乎價格與租金的走勢，租金下跌幅度明顯較大。據差餉物業估價署截至四月底最新數據，今年首四個月私人住宅售價指數僅下跌0.84%，反觀期間租金指數累跌多達5.1%，並跌至三年新低。

城大工商管理課程協理主任陳鳳翔則提醒，若香港真的出現負利率，持有物業者不應輕言賣樓離場，因為住宅市場供不應求，地價和建築裝修成本持續上升，樓價始終有支持。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626