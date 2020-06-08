【備戰負息】經濟雙面刃　易致資產泡沫

負利率是兩面刃，可刺激經濟的同時，亦有機會催生資產泡沫，故目前敢於實行負利率的國家為數不多。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，美國現時施行的基本上是零利率和無限量化寬鬆（QE），未來能用的貨幣政策招數有限，下一步實在有機會推行負利率。

他表示，負利率在貸款多、存款少，以及債券市場成熟的歐洲國家及日本較易實行。銀行可以發行負利率債券融資，理論上，利息愈低，債價愈容易炒高，可吸引投資者進場購買，銀行變相可一邊融資一邊收息，且可將融入資金貸出取利。

然而，香港情況正好相反。他指出，香港債券市場未見十分成熟，負利率較難在短期內由香港金管局層面，向下傳導至零售銀行客戶。他提醒，丹麥在2013年實施負利率，市民可以借負按揭買樓（銀行從中賺取手續費），刺激丹麥樓價上升。

城大工商管理課程協理主任陳鳳翔同意，負利率令資產價格上升，目前資產泡沫因美國量化寬鬆而逐漸形成，未來需要實體經濟逐步向好來吸收資產泡沫，坦言日本實行負利率多年，經濟持續疲弱，反映負利率成效不彰。

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