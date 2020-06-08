【備戰負息】「疫」潮突襲　聯儲決策陷兩難

新冠肺炎疫情明顯是全球經濟「黑天鵝」，多個國家為了救市，史無前例地將利率降至歷史新低，令美國聯儲局的一舉一動更惹市場關注，皆因一旦落實「負利率」，必然使全球重新評估利率決策。聯儲局目前確實是投鼠忌器，面對兩難困局。

自2008年金融海嘯後，聯儲局為了救市而大手減息，利率在2009年至2015年皆接近零，目前又重回「起點」，若之後經濟衰退深化，恐要被迫減至「負」，意味着存款在銀行不但沒有利息可收取，反而要向銀行支付「保管費」，間接驅使存戶不儲蓄，目的是要迫企業增加投資、民眾增加消費。

事實上，負利率並非新鮮事，歐元區及日本目前亦正實施。不過，假若負利率有效，美國當局早就實施了。其實，由於沒有先例，使無論是現任的主席鮑威爾，抑或是前主席耶倫，都視負利率為「最後一招」，不會隨便動用，主要是擔心通脹失控。由於歷史上沒有「負利率的世界」先例，眾人難料未來會如何。再者，美國與瑞典等地區的經濟規模差距甚遠、美元亦是全球結算及儲備貨幣，因而不能直接比較。

惟令人憂慮的是，無論鮑威爾怎樣不願意，也可能抵擋不了這個大趨勢。美國金融界最具影響力的殿堂級人物之一、現年逾90歲的聯儲局前主席格林斯潘早已警告，負利率很快會擴散至美國，不再是會否出現的問題，而是何時出現，當中最大的原因是人口老化令經濟動力下降，面對目前龐大的財政赤字及負債，根本不可能推升利率。他呼籲投資者多留意三十年期美國國債孳息率走勢，此將預示美國何時實現利率「見負」。

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