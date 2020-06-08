【股民熱話】港股成中概股「避難所」　因禍得福？

中美打響金融戰。上周四(4日)美國總統特朗普簽署備忘錄，要求美國金融監管機構在60日內提出建議，打擊在美國上市、不遵守適當會計準則的中國公司，保護美國投資者。可見，在美上市的中概股有難！

美國國務卿蓬佩奧同日表示，美國投資者要警惕中國公司的「欺詐」會計行為；而就納斯達克交易所最近收緊上市規則，他指將向全球其他交易所建議實施類似措施，並讚揚納斯達克交易的決定成為了其他交易所的榜樣。似乎美國不單只不太歡迎中企上市，亦在提醒其他地區別「收留」普遍存在「不合規行為」的中企。

●香港大開方便門

●港股市值膨脹 港交所受惠

如是者，港股將成為美國上市中概股的「避難所」，未來港股規模將會水漲船高。先別論這些中概股質素如何，但港交所坐收上市費和交易徵費，自然是受益者。

事實上，隨着中美關係惡化，中企被迫着手處理風險。香港既是中國的境外金融中心，亦使用美元，資金又自由兌換，自是中企的首選遷移目標地之列。外電引述富瑞的研究報告估計，隨着愈來愈多的中國互聯網公司在港上市，恒生指數最終將進行「徹底改造」，從而淘汰了更多以香港為中心的股票，如銀行和房地產企業，而這些中資科網股或可令港股市值增加近5,600億美元及籌集資本280億美元。

●富貴險中求？

當然，香港如今亦已成為美國針對的對象，是否可以平平安安受惠中概股回歸落戶，不無風險。但只要內地經濟保持穩定發展，在全球量寬水浸之下，中國資產仍有吸引力。對香港而言，富貴險中求，有危有機，接收中概股來上市，可以廣開財路，支持金融產業，有助抵銷貿易和旅遊零售等行業受疫情和社會動盪的衝擊，可樂而不為？

反正世界大局時刻在變，非單純財經分析可以應付得到，只有盡量基於資金面和基本因素的分析作客觀評估，順勢而為。最重要股民自己量力而為，管控好風險，見唔對路要謹守止蝕規律。其他的，只有既來之，則安之。

東網財經專欄作者 帥哥

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