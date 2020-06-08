北方礦業清盤案達成庭外和解協議

北方礦業( 00433 )公布，有關由Natu Investment Management 1 Company Limited(呈請人)在香港高等法院原訟法庭提出的清盤呈請，以控訴公司於2017年9月20日所發行本金金額為1.7億港元的票據及日期為2018年3月20日的補充協議下所欠呈請人的未償還本金及其應計利息的餘款(公司及呈請人就此有所爭議)，以及公司向百慕達最高法院提出採取輕觸方式僅作為重組目的之清盤呈請及任命臨時清盤人的申請，於周日(7日)，公司已與呈請人就香港呈請達成庭外和解協議。

於簽署日期，就和解協議而言，公司及呈請人同意及確認未償還之餘額合共約為1.19億港元，即票據的本金約1.06億元以及根據下文所述經修訂利率計算約為1,335.22億元的應計利息總和。

根據和解協議，公司同意向呈請人根據和解協議中所載方式悉數償還債務以最終達成和解、滿足及解除呈情人對公司於香港呈情中的索償(包括呈請人在香港呈請及百慕達呈請中的法律費用)。

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