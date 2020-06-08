【國金奇觀】數碼人民幣急推僅為對抗美元？此時買金更有保障？

移動支付在全球趨普及，貨幣電子化成為未來發展大方向，多國央行相繼投入數碼貨幣研發。雖然中國人民銀行表示未有推出數碼貨幣的時間表，但按發展進度，仍有望搶到頭啖湯！

深入探討前，大家先認識甚麼是數碼人民幣。人行自2014年起開始數碼貨幣(Digital Currency Electronic Payment, DCEP)研發，已先行在深圳、蘇州、雄安、成都和未來冬奧場景進行內部封閉試點測試。數碼人民幣是人行發行的法定貨幣，用以代替流通現金(M0)，即是說和人民幣等值並可與之自由兌換，地位和功能上與紙鈔完全相同。其主要特徵是不需要互聯網或移動網絡(如微信支付和支付寶)進行支付，支持雙離線支付，所有在內地合法的註冊機構及公民都能夠使用。公民需要使用時，只需要下載應用程式(App)，接入電子錢包便可進行交易。不過，對於有分析認為可以對抗美元霸權，真係講咁容易？

筆者認為數碼人民幣面對兩大問題。首先是人民幣目前仍未國際化，在目前的情況下，無論數碼貨幣抑或人民幣，難以撼動美元；其次是，數碼貨幣最大憂慮是全球央行都會面對的個人私隱問題。

美元是全球主要儲備貨幣，要成為國際貨幣首要是該國有相當大的經濟規模，而其貨幣在國際社會具備兌換的便利性與高流通性。但是，人民幣還不是完全可自由兌換貨幣，無論深度和廣度均有待發展。數碼人民幣若然可搶先登場，相信有助中國奪得數碼貨幣領域的國際話語權。可是，在人民幣基礎不變的情況下，人民幣能否在境外自由獲得和使用？隨着新冠肺炎疫情、香港社會動盪等，中美關係進一步惡化，全球產業鏈「反中國化」趨勢，對人民幣國際化構成不明朗因素。

其次，是人們擔心數碼貨幣會令礙及他們的隱私。官方指，數碼人民幣能更好地打擊洗錢、賭博及恐怖分子融資。雖說數碼人民幣基礎上可向公眾匿名支付，但發行及監控大權全盤掌握在央行手中，換句話說，監察資金流向將會非常輕易！自中美摩擦升溫，人民幣已顯著貶值，加上中國經濟放緩，在外匯管制下內地仍有不少資金流出海外。然而，現金交易可以不留痕迹，但數碼貨幣下的一舉一動均受人行監管，未來中國要防止走資「按個掣」便做到，日後民眾的資本要流出只會愈加艱難。這會否加快資金流出中國，逃避「上水」，拭目以待！

●央行愈推數碼貨幣 投資者愈要買金？

隨着多國央行積極研究推數碼貨幣，外國傳媒早前建議投資者可買金，原因不再單單是避險或其他傳統用途，而是為未來「無現金社會」作對沖！

資料顯示，目前美國以現金價值計算的所有合法交易份額，已從高峰期的35%下降至僅餘7%，預計未來十年將大幅降至2%左右，主因是網上及手機支付流行。再者，若下次經濟衰退，利率減至零明顯不足以救市，有分析認為，要令負利率政策有效，就需要社會「無現金化」，才能驅使企業及個人消費，因每個人的財務資料已上網。

因此，這增加了黃金作為財富儲備的吸引力。原因是銀紙愈來愈少，使用手機支付又欠足夠私隱，若要「隱藏」財富，而資產又要獲外界認可，黃金似乎是最穩陣。它可能是紙幣的最佳替代品，若以此角度想，黃金很難不升值。

東網財經專欄作者 帥姐

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