【專家點評】郭家耀：國美拓新零售模式水到渠成

國美表示，同時與拼多多旗下的上海尋夢訂立協議，就產品採購及銷售、資源合作及支付、聯合市場推廣及其他服務展開戰略合作，相信可實現雙方優勢資源共享，持續拓展線上線下融合的新零售模式。

繼拼多多的戰略合作協議後，國美日前再公布與京東訂立1億美元的三年期及5%息率可換股債券認購協議。根據認購協議，初步股份轉換價為每股1.255元，較消息公布前股價出現37.91%溢價。同時，國美零售亦與京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流服務等開展戰略合作。為增強貨品競爭力及擴大銷售規模，雙方將實現聯合戰略模式，就聯合採購的貨品共同承擔銷售責任，並為對方消化聯合採購的貨品。國美零售將利用其門店、加盟店及其社群，銷售京東的貨品或直接自京東採購貨品，雙方同時進行聯合營銷。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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