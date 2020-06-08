【專家點評】郭家耀：國美拓新零售模式水到渠成
2020年06月08日 08:00
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國美零售(00493)早前公布向拼多多發行總值2億美元的三年期可換股債券，年利率5%，初步股份轉換價為每股股份1.215元。國美指出，假設可換股債券已悉數行使轉換權，將配發及發行12.83億股新股份，佔公司經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約5.62%。
國美表示，同時與拼多多旗下的上海尋夢訂立協議，就產品採購及銷售、資源合作及支付、聯合市場推廣及其他服務展開戰略合作，相信可實現雙方優勢資源共享，持續拓展線上線下融合的新零售模式。
繼拼多多的戰略合作協議後，國美日前再公布與京東訂立1億美元的三年期及5%息率可換股債券認購協議。根據認購協議，初步股份轉換價為每股1.255元，較消息公布前股價出現37.91%溢價。同時，國美零售亦與京東訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、物流服務等開展戰略合作。為增強貨品競爭力及擴大銷售規模，雙方將實現聯合戰略模式，就聯合採購的貨品共同承擔銷售責任，並為對方消化聯合採購的貨品。國美零售將利用其門店、加盟店及其社群，銷售京東的貨品或直接自京東採購貨品，雙方同時進行聯合營銷。
國美自建的線上銷售渠道，一直未達預期效果，近月加強與兩大線上平台合作，有望帶來新發展機遇。事實上，類似的合作在阿里巴巴(09988)及高鑫零售(06808)身上亦曾見成效，高鑫以店舖為基礎的O2O業務模式發展，B2C目前的用戶數已突破3,300萬，活躍用戶數超過1,000萬，店日均單量及客單價持續穩定向上攀升。公司的新零售渠道持續增長，受惠疫情後行業的新趨勢，股價過去一年大幅上升。國美與電商平台合作，透過自身線下網絡，與對方線上平台連接，可望扭轉近年持續疲弱的業績表現，值得持續跟進。
正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)
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