【市前重點睇】道期再漲逾200點 紐油升穿40美元
2020年06月08日 08:00
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●美匯指數跌至96.78，離岸人民幣(CNH)高見7.0654，港匯觸及7.75，美元兌日圓處109.63，歐元跌至1.1314，英鎊升上1.2719。金價挫至1,682美元。布油高見43.41美元，紐油升穿40美元。道指期貨升逾200點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾400點，重上兩萬五關。
●道指上周五(5日)一度升超過1,000點，收報27,110點，升829點或3.15%，連升5日；標指收報3,193點，升81點或2.62%；納指收報9,814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅。 https://bit.ly/378jomN
●【罕有擺烏龍】美國5月實質失業率應多3個百分點，修正至16.3%。
●美國4月份消費信貸下降687.79億美元，年化率計跌幅高達19.6%，創自1943年來最大跌幅，預期減少200億美元，前值減少120.44億美元。
●美國10年期國債孳息率升7.17點子，報0.8951厘。
●港股ADR指數上周五收報24,953點，升183點或0.7%。
●即月恒生指數夜期上周五收報24,970點，升273點，高水200點，成交33,948張。
●紐約7月期油上周五收報每桶39.55美元，升2.14美元或5.72%，全周計累升約10%。布蘭特8月期油收報每桶42.3美元，升2.31美元或5.78%。
-石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國所組成的減產聯盟OPEC+同意將歷史性減產措施延長1個月，並採取更嚴格方法確保成員國不違反產量承諾。
-另據彭博看到的報價單，沙特阿拉伯提高了對所有地區的原油售價。
●紐約8月期金上周五收報每安士1,683美元，跌44.4美元或2.6%，創自4月3日以來收市新低，全周計累跌3.9%。
●英國富時100指數上周收報6,484點，升142點或2.25%；法國CAC指數收報5,197點，升185點或3.71%；德國DAX指數收報12,847點，升417點或3.36%。 https://bit.ly/3h3Urxq
●傳滙豐警告約翰遜：若英國禁華為，該行將遭到報復。 https://bit.ly/30k0MyQ
●中國5月出口按年增長1.4%，進口跌12.7%。 https://bit.ly/3h6G37g
●中國5月外匯儲備增至3.1萬億美元，多過預期。
●【備戰負息】「疫」潮突襲，聯儲決策陷兩難。 https://bit.ly/2Yabzsx
●【備戰負息】美明年或推負利率，港「焗跟」企業料先遭殃。 https://bit.ly/2ME6mnr
●京東周一(8日)招股，入場費11,918元。 https://bit.ly/3h2Dpj2
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