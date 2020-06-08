【市前重點睇】道期再漲逾200點　紐油升穿40美元

●美匯指數跌至96.78，離岸人民幣(CNH)高見7.0654，港匯觸及7.75，美元兌日圓處109.63，歐元跌至1.1314，英鎊升上1.2719。金價挫至1,682美元。布油高見43.41美元，紐油升穿40美元。道指期貨升逾200點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾400點，重上兩萬五關。

●【罕有擺烏龍】美國5月實質失業率應多3個百分點，修正至16.3%。

●美國4月份消費信貸下降687.79億美元，年化率計跌幅高達19.6%，創自1943年來最大跌幅，預期減少200億美元，前值減少120.44億美元。

●美國10年期國債孳息率升7.17點子，報0.8951厘。

●港股ADR指數上周五收報24,953點，升183點或0.7%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

●紐約7月期油上周五收報每桶39.55美元，升2.14美元或5.72%，全周計累升約10%。布蘭特8月期油收報每桶42.3美元，升2.31美元或5.78%。

-石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國所組成的減產聯盟OPEC+同意將歷史性減產措施延長1個月，並採取更嚴格方法確保成員國不違反產量承諾。

-另據彭博看到的報價單，沙特阿拉伯提高了對所有地區的原油售價。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,683美元，跌44.4美元或2.6%，創自4月3日以來收市新低，全周計累跌3.9%。

●中國5月外匯儲備增至3.1萬億美元，多過預期。

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