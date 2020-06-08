【專家點評】陳樂怡：抽水潮乍現　強勢板塊添壓

澳門博彩監察協調局公布，5月博彩收入17.6億澳門元，按年跌93.2%，連續8個月下跌，但仍優於市場預期。有報道指澳門行政長官賀一誠上周曾與廣東省省委書記李希、省長馬興瑞會面，雙方談到兩地防疫合作及便利通關的安排。基於內地及澳門疫情受控，市場憧憬兩地將於第三季度解除旅遊限制，吸引資金流入博彩股炒作，投機買盤有望支持短期板塊走勢。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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