【專家點評】陳樂怡：抽水潮乍現 強勢板塊添壓
2020年06月08日 08:15
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歐洲刺激經濟方案加碼，其中德國執政聯盟通過1,300億歐元刺激計劃。加上，美國五月經濟數據勝預期，進一步提振投資者對環球經濟復甦的樂觀情緒。外圍股市做好，中概股網易(09999)、京東輪流來港招股，均利好港股投資氣氛。然而，中美局勢緊張，仍然會限制港股上行空間。值得留意的是，公司於高位配股集資活動增加，累積升幅較大的板塊或會有獲利回吐壓力。
中國汽車工業協會統計的重點企業銷量快報情況，5月汽車行業銷量預計完成213.6萬輛，按月增長3.2%，按年增長11.7%，延續四月的改善趨勢。事實上，內地恢復經濟活動，以及各地推出政策大力扶持汽車消費，如放寬限購地區的汽車牌號，支持車市復甦。由於限購地區大多為一、二線城市，相關買家購買力較強，因此特別利好豪華車銷售。加上，豪華車銷量表現穩健，投資者可留意豪華車經銷商龍頭中升(00881)及永達汽車(03669)。
澳門博彩監察協調局公布，5月博彩收入17.6億澳門元，按年跌93.2%，連續8個月下跌，但仍優於市場預期。有報道指澳門行政長官賀一誠上周曾與廣東省省委書記李希、省長馬興瑞會面，雙方談到兩地防疫合作及便利通關的安排。基於內地及澳門疫情受控，市場憧憬兩地將於第三季度解除旅遊限制，吸引資金流入博彩股炒作，投機買盤有望支持短期板塊走勢。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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