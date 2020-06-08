紫金斥逾38億人幣購西藏銅多金屬礦5成股權

是次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

巨龍銅業主要從事西藏拉薩市墨竹工卡縣驅龍銅多金屬礦的勘查、開發、建設、生產和銷售。其主營業務為銅礦勘探和開發，擁有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦，其中，驅龍銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦已取得採礦權證，榮木錯拉銅多金屬礦已取得探礦權證並完成詳查，目前正在申辦採礦權證。

公司認為，積極參與西藏優勢礦產資源開發，符合國家政策要求和公司既定戰略發展方向。項目成功開發後，將成為中國最大的單體銅礦生產企業，對進一步提升國家戰略性銅資源儲備，保障國家重要原料供應，推動西藏經濟社會發展具有重要作用。

另外，控制和開發巨龍銅業的銅礦資源，公司指能大幅提升銅資源儲備和產品產量，改善資源和產品的境內外格局，為公司在「後疫情」全球礦業開發格局中實現境內外「雙輪驅動」奠定堅實基礎，對公司持續穩健發展具有重要的戰略意義。而巨龍銅業的開發，還將對公司在西藏已經參股的玉龍銅礦、天圓銅金礦項目建設及運營產生協同效應。

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