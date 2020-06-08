【專家點評】古勝：資金輪流炒　航空股短線有得博？

股票市場係一個充滿奇迹的地方，點解咁講？明明目前環球地緣政治衝突激烈，香港更成為風暴中心，加上新冠肺炎疫情仲未過，但在新股熱潮帶動下，恒指上星期大升逾1,800點至24,770點。照咁睇，24,800點關口已非難以逾越的天塹，短線更有機會挑戰25,200點，令唔少淡友大跌眼鏡。

事實上，近排的確有熱錢流入香港，港元不斷觸及強方保證，迫使金管局出手沽出港元。且資金進入輪流炒作的狀態，只要係落後板塊，唔理好醜點都會有不俗升幅，其一是內地航空股。

老古唔多睇好內地航空股，皆因中線來看，受新冠肺炎肆虐影響，全球旅遊出行大為減少，就連疫情受控的國內，航班客運量亦都大受影響，更遑論海外；貨運亦都因為物流及需求減少的關係而大跌。

至於長線方面，疫情經已改變人們的習慣，以商業運作模式為例，許多以往需要搭飛機的出差行為，目前都可免則免、以視像會議替代，既然可以減低經營成本，未來就算疫情好番，老闆自然亦都慳得就慳。喺咁嘅經營環境之下，要航空業回復舊觀真係遙遙無期，更何況仲未加上中美衝突對經濟的影響。早前就連股神巴菲特都沽售美國的航空股，中資航空股有甚麼條件獨善？

有人可能會話，刻下已經係炒緊經濟復甦，莫要太過悲觀。不過，老古覺得喺有效疫苗面世、且有充足份量供給全球使用時，疫情對經濟的破壞先有機會真正過去。不過大行看法不太悲觀，滙豐環球研究指，內地上周民航日均客座人數已達到去年54%水平，相信中資航空股將可在全球同業中率先復甦，重申對三大中資航空股的「買入」投資評級。

展望本周，內地周二公布1月至5月份的實際外商直接投資及5月貨幣供應及新增貸款，周三則有中美兩國的5月消費者物價指數，具體反映全球首兩大經濟體的狀況。不過眼前係資金市，對利淡消息未份有太大反應，6月半年結班芬佬好樂意順水推舟做番好份成績表，老散唔信升市都咪亂沽！

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

以下公司公布末期業績

ZC TECH GP ( 08511

以下公司除淨

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626