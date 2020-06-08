【專家點評】古勝：資金輪流炒 航空股短線有得博？
2020年06月08日 08:30
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股票市場係一個充滿奇迹的地方，點解咁講？明明目前環球地緣政治衝突激烈，香港更成為風暴中心，加上新冠肺炎疫情仲未過，但在新股熱潮帶動下，恒指上星期大升逾1,800點至24,770點。照咁睇，24,800點關口已非難以逾越的天塹，短線更有機會挑戰25,200點，令唔少淡友大跌眼鏡。
事實上，近排的確有熱錢流入香港，港元不斷觸及強方保證，迫使金管局出手沽出港元。且資金進入輪流炒作的狀態，只要係落後板塊，唔理好醜點都會有不俗升幅，其一是內地航空股。
老古唔多睇好內地航空股，皆因中線來看，受新冠肺炎肆虐影響，全球旅遊出行大為減少，就連疫情受控的國內，航班客運量亦都大受影響，更遑論海外；貨運亦都因為物流及需求減少的關係而大跌。
至於長線方面，疫情經已改變人們的習慣，以商業運作模式為例，許多以往需要搭飛機的出差行為，目前都可免則免、以視像會議替代，既然可以減低經營成本，未來就算疫情好番，老闆自然亦都慳得就慳。喺咁嘅經營環境之下，要航空業回復舊觀真係遙遙無期，更何況仲未加上中美衝突對經濟的影響。早前就連股神巴菲特都沽售美國的航空股，中資航空股有甚麼條件獨善？
有人可能會話，刻下已經係炒緊經濟復甦，莫要太過悲觀。不過，老古覺得喺有效疫苗面世、且有充足份量供給全球使用時，疫情對經濟的破壞先有機會真正過去。不過大行看法不太悲觀，滙豐環球研究指，內地上周民航日均客座人數已達到去年54%水平，相信中資航空股將可在全球同業中率先復甦，重申對三大中資航空股的「買入」投資評級。
睇番走勢，中國國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)的技術面都差唔多，技術指標有好轉，三者形態都似足雙底回升，目前正向上挑戰頸線。雖然老古中長線唔多睇好，不過短線喺熱錢流入下，可能仲有炒作空間。
展望本周，內地周二公布1月至5月份的實際外商直接投資及5月貨幣供應及新增貸款，周三則有中美兩國的5月消費者物價指數，具體反映全球首兩大經濟體的狀況。不過眼前係資金市，對利淡消息未份有太大反應，6月半年結班芬佬好樂意順水推舟做番好份成績表，老散唔信升市都咪亂沽！
東網財經專欄作者 古勝
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以下公司公布末期業績
迪生創建 (00113)
太陽城集團 (01383)
中創環球 (01678)
國際永勝集團 (08441)
大洋環球控股 (08476)
ZC TECH GP (08511)
以下公司除淨
香港小輪 (00050) 末期息28仙
普星潔能 (00090) 末期息4仙
興發鋁業 (00098) 末期息28仙
首長寶佳 (00103) 末期息1仙
華大酒店 (00201) 中期息0.08仙
順豪物業 (00219) 中期息1.95仙
川河集團 (00281) 末期息4仙
紛美包裝 (00468) 末期息14仙
復星國際 (00656) 末期息27仙
北海集團 (00701) 末期息2仙
康哲藥業 (00867) 末期息人民幣12.71分
連達科技 (00889) 末期息2仙
慶鈴汽車H (01122) 末期息人民幣16分
齊屹科技 (01739) 末期息2仙
中漆集團 (01932) 末期息1仙
德信中國 (02019) 末期息人民幣8分
信基沙溪 (03603) 末期息人民幣1.3分
金嗓子 (06896) 末期息12仙
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