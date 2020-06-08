【專家點評】陳政深：「軟件即服務」概念受捧
2020年06月08日 08:45
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兌吧的SaaS平台業務發展勢頭不俗。
港股持續走俏，但外圍氣氛基本上毫不理想。中國與西方國家尤其是美國的關係持續惡化，儘管中國的經濟比市場預期理想，中國更是主要國家當中，唯一製造業PMI高於50盛衰分界線的國家。
然而，未來經濟動力仍然令人憂慮，債息居高不下，亦勢必扯高企業的融資成本，近日內銀股走勢似乎不俗，但當中概股來港上市潮完結，上述因素有機會逐步反映於股市，內銀或會是首當其衝的板塊，從而拖累股市。短線技術而言，恒指上方阻力24,800點，下方支持為24,200點。
軟件類股份明顯見資金持續流入，市場留意具SaaS(Software act as Service，軟件即服務)概念，如微盟(02013)便累升不少，軟件公司亦開始大舉涉足有關業務。兌吧(01753)上日走俏，公司本業是提供互動式效果的廣告，此業務去年佔營業額達98%；然而，其SaaS平台業務亦都持續發展中，其用戶運營SaaS平台旨在通過提供多種包括積分運營、活動配置及簽到營運的工具，去提升移動APP用戶的體驗，其客戶分為線上及線下，當中包括APP開發者以及零售、餐飲及銀行等企業。
2019年，公司SaaS新簽合約649份，總值4,340萬元人民幣，分別按年增加72%及3.4倍。Saas業務成本主要在於研發，而研發能力亦都是此業務的門檻所在。以兌吧為例，在2019年新簽的合約中，最高價值十份內有八份都來自銀行，反映公司已獲銀行信任，而SaaS未來亦可望成為公司的收入增長動力。有此憧憬下，其股價亦值得看高一線，兌吧自1.5元觸底後，已累計上升逾倍，最新10天線升穿100天線，出現小黃金交叉，預料此平台區或有小段整固，其後應可再挑戰下一阻力，即5.5元位置。止蝕參考則可放於3元左右位置。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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