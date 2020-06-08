【專家點評】陳政深：「軟件即服務」概念受捧

港股持續走俏，但外圍氣氛基本上毫不理想。中國與西方國家尤其是美國的關係持續惡化，儘管中國的經濟比市場預期理想，中國更是主要國家當中，唯一製造業PMI高於50盛衰分界線的國家。

然而，未來經濟動力仍然令人憂慮，債息居高不下，亦勢必扯高企業的融資成本，近日內銀股走勢似乎不俗，但當中概股來港上市潮完結，上述因素有機會逐步反映於股市，內銀或會是首當其衝的板塊，從而拖累股市。短線技術而言，恒指上方阻力24,800點，下方支持為24,200點。

2019年，公司SaaS新簽合約649份，總值4,340萬元人民幣，分別按年增加72%及3.4倍。Saas業務成本主要在於研發，而研發能力亦都是此業務的門檻所在。以兌吧為例，在2019年新簽的合約中，最高價值十份內有八份都來自銀行，反映公司已獲銀行信任，而SaaS未來亦可望成為公司的收入增長動力。有此憧憬下，其股價亦值得看高一線，兌吧自1.5元觸底後，已累計上升逾倍，最新10天線升穿100天線，出現小黃金交叉，預料此平台區或有小段整固，其後應可再挑戰下一阻力，即5.5元位置。止蝕參考則可放於3元左右位置。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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