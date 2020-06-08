亞洲股市：日股漲逾1%　澳股休市

亞洲主要股市做好，日股升逾1%，韓股亦升近1%。至於澳洲假期，金融市場休市。

日本日經225指數報23,108點，漲245點或1.07%。該國第一季國內生產總值(GDP)按年收縮2.2%，預期跌2.1%；按季跌0.6%，預期跌0.5%。首季度名義GDP按季跌0.5%，預期跌0.4%。

日本經濟再生大臣西村康稔表示，日本經濟可能在4至5月中旬觸底。如果全球新冠肺炎感染病例激增，對日本經濟造成衝擊，該國需進一步採取及時、靈活的行動。

南韓首爾綜合指數升13點或0.63%，報2,195點，高位曾漲35點或1.62%，至2,217點，接近抹去今年迄今的全部跌幅。

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