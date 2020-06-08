【專家點評】沈振盈：本周大市料頗為反覆
2020年06月08日 09:00
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過去一周港股走勢強勁，周一大市裂口開高，上升逾800點之後，恒指最終全周升千八點，重上24,700點水平。市場繼續憧憬疫情之後，經濟活動恢復，相信恒指本月內有望衝上25,200點水平。
表現最亮麗的股份，應以港交所(00388)為主，股價一度高見295.4元。港交所之升，主要是基本因素轉好，預期上半年業績表現理想，盈利將會有好大的升幅。現時平均每日大市成交接近1,300億元，加上陸續有中概股回歸的利好因素，相信今年內上破300元大關的機會頗大。
大市方面，根據玄學角度，本周將會頗為反覆，急升後又會回落，可待星期三及四部署低位入市。
本周每日的股市走勢預測：
周一(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，市況反覆向好。
周二(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，略作回吐。
周三(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，上落格局。
周四(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，仍然反覆趁低吸納。
周五(丙辰日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，升勢再現。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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