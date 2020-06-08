異動股：地攤經濟恐夭折 五菱汽車曾瀉逾三成
2020年06月08日 09:55
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五菱汽車(00305)上周炒「地攤經濟」概念，股價連升3日飆逾兩倍。然而，該股周一(8日)顯著回吐，股價一度急瀉35%，低見0.405港元；暫跌幅收窄至不足兩成，成交近4,000萬元。
內地推行地攤經濟未有共識，北京市官方就公開反對，表示地攤經濟不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為。
內地官媒亦有評論指，地攤經濟不利樹立國家良好形象，直指地攤經濟並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。
有城市急急煞停地攤經濟。大連一處夜市僅營業一天，即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。
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