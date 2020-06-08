港股格局：黃志陽指市場追落後　「本地薑」不用急食胡

恒生指數周一開市即升破兩萬五關，創近3個月高位。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，近期美股升勢強勁，港股跟隨美股向上其實仍在追落後，投資者的心態維持小心翼翼，令港股近日經常高開後，盤中出現獲利盤令升幅收窄，到下午市場未見甚麼負面消息才再衝上。

他指現時投資者仍憂慮環球疫情未收斂，會否有第二波爆發影響投資市場，加上中美就貿易戰以及「港版國安法」的關係仍會拖着香港後腿，短期先看恒指可否企穩100天線約25,100點，而下方24,200、24,300點有較大支持。

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