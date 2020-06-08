【專家點評】鄭勤龍：中國鐵塔現價可作中長線投資

承接本欄於上年12月對中國鐵塔的預測，當時鐵塔的走勢正處於《水澤節》變《山雷頤》之中。由於「頤」卦的大象為「火」，火性向上，所以有利於2020年春、夏兩季的走勢。然而因「節」卦雖然代表着節節上升，但同時亦有適可而止之意，結果鐵塔的股價於上年12月開始的升勢，在本年3月3日(春天)2.014元便見頂回吐，下跌至1.444元才見底反彈，隨後又在5月25日再度回落低見1.464元，形成了一個雙底格局。

「豫」卦為雷出地奮，萬物復甦之象，中國鐵塔公司擁有龐大的站址資源，在國內市場具有硬件上的優勢，定能受惠於未來移動通訊5G的發展。《豫‧六二》:「介于石，不終日，貞吉。」大意是指只要能夠堅定如石，穩守崗位，結果必然是吉祥的。

「鼎」卦亦有革故鼎新之意，有利鐵塔於未來打開新局面。回顧鐵塔股價的走勢，由本年3月開始，至今已調整了3個月，加上雙底格局或有利後市走勢，於目前來說，其股票仍然屬於合理的水平，因此有利吸納作中長線投資。

玄學金融家 鄭勤龍

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