新加坡金管局：沒有單一地區或國家主導星外幣存款增長

新加坡金融管理局(MAS)7日表示，沒有哪個地區或國家在該國的外幣存款佔主導地位。MAS回應上周有外電指，截至今年4月底新加坡銀行系統中的非銀行外幣存​​款總額為7,810億美元，比去年同期增長20%，今年4月新加坡銀行的外幣存款同比增長了近4倍，這說法似乎只專注於「本國銀行單位(DBU)」的存款，而忽略了亞洲貨幣。

MAS指出，僅查看DBU中的外幣存款是沒有意義的，因為它們僅佔DBU和ACU中此類外幣存款的5%。DBU和ACU是同一銀行的單獨會計帳本，出於監管目的。MAS於2015年宣布將合併這兩個分類帳，因為分離的目的不再有意義。消除DBU-ACU分歧的立法修正案於今年1月在議會獲得通過，並將在宣布的日期開始實施。

上周兩家外媒報道引用數據指新加坡的外幣存款比一年前增長了近3倍，達到了創紀錄的270億美元。

MAS表示，在當前與新冠肺炎疫情相關的經濟不景氣期間，有一些全球熟知的存款增長因素，包括央行採取行動增加金融系統中的流動性，銀行和公司國庫券提高其流動性，以及家庭的預防性儲蓄。其他金融中心的存款也見顯著增長。

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