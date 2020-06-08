【專家點評】麥嘉嘉：內地汽車股估值吸引
2020年06月08日 10:45
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(中新社圖片)
港元持續強勢，金管局周六再沽48.83億元後，周二銀行體系結餘將增至1,045億元。留意恒指在中概股回流下能否突破此阻力，並補回3月12日的下跌裂口。若要重上26,000點，則仍受制於3月上旬的中途島，即24,948點至25,578點。
本周市場焦點將落於網易首日掛牌表現，以及憧憬港交所(00388)受惠中概股回流概念。網易發售價為每股123元，較招股價上限低2.4%，較上周五美股收市價折讓7%。除網易即將掛牌外，另一於美國上市的中概股京東(09618)預計於6月18日在港第二上市，招股日期為6月8日至6月11日價，6月18日掛牌買賣。京東招股價上限236元，每手入場費近1.2萬元，集資最多314億元。港交所料將於兩股上市首日同時推出相關衍生產品，包括期權產品，預計網易及京東美股或因第二上市而變得波動，為投資者提供買賣機會。至於港交所，前景將受惠中概股回流而變得吸引，但股價由5月19日裂口高開至今已累計升逾15%，暫於300元有明顯阻力(2015年及2018年股價升至300元附近均出現較大調整)，預料短期整固壓力增。
展望本周，市場將關注歐元區周二公布的首季GDP修訂值，美國聯儲局周二、三開會議息，有報道指局方正研究債息曲線管理，確保低息環境維持。周三公布的美國5月份CPI，同日內地公布5月份的通脹數據及貨幣供應，周四公布的美國5月份PPI，以及同日將公布上周首次申領失業救濟人數亦是市場焦點。
內地最近大力推行「地攤經濟」，擁地攤概念的五菱汽車(00305)過去三日最多急升約2.7倍，帶動內地汽車股亦有資金追捧。早前曾提及內地汽車銷售有好轉迹象，吉利(00175)及東風(00489)上周五公布的5月份汽車銷量理想，一眾汽車股亦由低位反彈。內地汽車板塊預測今年平均市盈率約9倍，低於歷史平均約11倍，反映估值非常吸引，為股價提供支持，相信現行估值已反映不利因素。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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