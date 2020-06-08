【專家點評】麥嘉嘉：內地汽車股估值吸引

港元持續強勢，金管局周六再沽48.83億元後，周二銀行體系結餘將增至1,045億元。留意恒指在中概股回流下能否突破此阻力，並補回3月12日的下跌裂口。若要重上26,000點，則仍受制於3月上旬的中途島，即24,948點至25,578點。

展望本周，市場將關注歐元區周二公布的首季GDP修訂值，美國聯儲局周二、三開會議息，有報道指局方正研究債息曲線管理，確保低息環境維持。周三公布的美國5月份CPI，同日內地公布5月份的通脹數據及貨幣供應，周四公布的美國5月份PPI，以及同日將公布上周首次申領失業救濟人數亦是市場焦點。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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