【fb直播】滙豐回勇可吼Call？
2020年06月08日 10:48
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港股上周連升五日，連落後的舊經濟股都有追捧。重磅藍籌滙豐控股(00005)走勢回勇，上周五(5日)大升逾4%，重上40港元水平，周一(8日)更承接升勢，追Call值博？還是趁吼位開Put？
多隻中概股陸續回歸香港上市，京東周一(8日)起招股，香港交易所(00388)上望幾多？吼Call揀咩條款？
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