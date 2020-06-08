【港股格局】李偉傑：25200點熊證重貨區阻力大

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國5月失業率雖向上修正至16.3%，但仍好過預期，加上無限量寬，令美股行情強勢。

港股方面，他分析暫時跟隨A股緩步上揚，建議留意100天線(約25,200點)，因此乃熊證第2重貨區，要觀察是否較大阻力位，倘若如是則宜在23800點才部署上車。

傳統銀行、地產股上周顯著反彈，他認為現階段可追落後的，應該還可吼內險、內房此兩板塊。

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