【專家點評】李偉傑：華南城受惠內地經濟重開憧憬

集團的商品交易中心涵蓋多個行業，回看華南城的財務表現，持續性收入的半年收入已高達12億港元，該部分收入主要源自於物業租賃、物業管理服務以及倉儲物流服務。華南城擁有龐大的專業批發市場，涵蓋紡織、服裝皮革、皮具、電子、五金、化工、塑膠、印刷、紙品、包裝、小商品等12個門類，擁有品種齊全的各類商品。

相信隨着商品需求及貿易增加，大型商戶及批發市場商戶將受惠內地經濟活動重開帶來的機遇，並吸引更多商戶入駐商品交易中心，集團的倉儲物流服務發展，已逐步向綜合性協力廠商物流服務業務延伸，現已取得多個知名品牌的倉配項目或運輸項目。

財務數據方面，根據華南城官網的新聞，單在今年2月，華南城就與多家大型商業銀行完成26億人民幣的長年期銀行貸款，年期達15年，可見該些金融機構也是基於對華南城商業營運的認可，才會在疫情的影響下仍然給予華南城如此長年期的授信。同時，華南城在債券市場進行回購，並在今年5月公告稱，回購債券金額為5,800萬美元，反映其充足資金實力。一直以來，華南城均採取謹慎穩健的財務管理，維護多元化及靈活暢通的融資渠道，並持續降低負債，穩健財務基礎。

過去十多年在中國內地的一線主要城市、省會及直轄市共建立八個華南城項目，配合優越的地理位置及完善的交通配套，推動華南城的長遠發展。集團於2014年獲騰訊策略入股，利用雙方的資源優勢，在線上線下一體化商貿領域進行全面的合作，為華南城的獨特商業模式提供更高效的一體化商貿服務，雖然上星期五件股價開始異動，但見該股市盈率只有2.2倍，估值仍然偏低，不妨坐順風車跟上。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守注碼控制為佳。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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