【疫市「經」奇】「帶貨」熱助攻　內地化妝品股跑出

珀萊雅年報顯示，公司2019年線上渠道營收占比為53.09%，較2018年43.57%的水平提高；丸美股份也在年報中提到，公司2019年線上渠道營業收入按年增長22.89%，高於線下8.2%的增速。

今年首季，中國新冠肺炎疫情正處於嚴峻之時，珀萊雅淨利潤按年下滑15%，丸美股份僅下滑1%。相比日本的資生堂同期大降96%，反映內地品牌的抗跌力更高。雖然部分外資品牌在中國亦以「直播帶貨」等方式順應網購潮流，但其增長仍不足以抵銷疫情帶來的衝擊。彭博匯總分析師預測顯示，今年珀萊雅淨利潤有望增長25%，丸美股份料增14%，均超越歐萊雅約4%的成長，而資生堂淨利潤則面臨下滑。

萬聯證券研究所大消費行業負責人陳雯稱，內地化妝品公司股價體現了市場對化妝品高景氣度、受疫情影響相對較小，而龍頭公司較為看好。她指出，線下市場規模依然領先，但線上高速增長且佔比不斷增加，將成為化妝品公司重要的營銷渠道。她補充，疫情肆虐下的全球各地區均受到了較大的衝擊，而國外許多地區的電商滲透率較低、物流配送體系較弱，使化妝品從線下轉移至線上的銷售額不足以彌補線下的損失。

此外，內地化妝品公司估值也大幅超越國際同行。珀萊雅預測市盈率約60倍，丸美股份有54倍，資生堂和歐萊雅在45倍和35倍，這27家公司的均值在31倍。珩生資產管理公司基金經理戴明表示。不過戴明也稱，國貨美妝品牌處於一個比較好的賽道，消費者人群基數大，一些標的具備長期投資價值，上漲邏輯也難以顛覆。

●網紅「帶貨」銷售佳 較受年輕人歡迎

內地流行的「帶貨」，所指的是某明星或者潮人穿上身的物品，都會成為網站熱搜或是成為時下熱賣商品。而內地網購向來都有借助KOL(關鍵意見領袖)、小紅書、抖音和直播等社交媒體或傳播方式營銷。4月份，內地從疫情中走出並開始復工復產，珀萊雅和丸美股份的產品都曾在人氣旺盛的「口紅一哥」李佳琦、「淘寶一姐」薇婭等網紅直播間銷售。

艾媒諮詢研究報告指出，2019年中國直播電商行業的總規模為4,338億元人民幣(下同)，預計到2020年規模將升至9,610億元。全民購物節「618」即將展開，券商中金稱，本次「618」帶貨形式有所升級，天貓邀請了超過300位明星及600位總裁開播，預計直播銷售額將再創新高。天貓數據顯示，6月1日天貓618開局1小時29分直播銷售突破20億元，遠超去年同期。

中金公司報告指，根據天貓旗艦店監測數據，4月珀萊雅、丸美旗艦店銷售額按年增長50%和160%，非上市公司的禦泥坊、潤百顏、玉澤等國貨美妝品牌旗艦店銷售額分別增長250%、450%和1,400%。中金稱，美妝有望率先受益於中國直播電商等網紅經濟崛起趨勢，優質國貨美妝公司亦迎來「超車機會」。Quest Mobile研究報告指出，典型國貨品牌的受眾相比總體人群，25歲以下、三線及以下城市的受眾佔比較高。

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