【高盛推介】留意平保高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安跟隨大市連升5日，並在上周三(3日)起突破80港元水平。周一(8日)早段繼續跟隨大市上升，現報82.45元，升約1.4%。平保宣布與深圳市政府簽署《公共住房投資建設運營戰略合作框架協議》，協助深圳推出更多高品質公共住房。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五(5日)資金轉向部署做好，當日錄得約170萬元資金流入認購證，並主要集中留意價外證。另一方面，牛證於上周一至上周四(1至4日)亦皆錄得資金流入，合共約780萬元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626