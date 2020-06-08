【期權攻略】陳偉明：港股急升過後 如何部署？
2020年06月08日 11:15
東網電視更多新聞短片
市場憧憬中概股回港上市，加上美國經濟及就業數據遠好過市場預期，投資者繼續對美國重啟經濟感到樂觀，蓋過美國各地示威騷亂活動和對疫情的憂慮，刺激港股本周一(8日)一度向上突破25,000點。
雖然筆者原本預期在憧憬中概股回港上市下， 港股下跌幅度有限，但這次港股在憧憬經濟復甦所造成的升勢亦遠超筆者預期。然而，始終這次港股升勢略嫌過急，筆者並不建議現階段高追港股做好。
投資者可以考慮繼續高追美國科技板塊，因為這個板塊受疫情及貿易戰影響較小，在美國無限QE下，資金別無選擇追逐這些科技板塊做就納斯達克指數不斷創新高。因此高追納指比港股值博率更高，建議買入納指正向2倍的ＦＬ二華夏納一百(07261)，同時Long Put 6月份價外1,000恒指期權對沖倉位風險。
港股方面，筆者始終相信急升過後總會有回吐的機會，但是在憧憬中概股回港上市下，又要慎防港股短期有繼續挾上的風險，因此建議採取保守的收取期權金策略，Short Call 7月份價外1,400點恒指期權，同時再Long Call 6月份價外800點恒指期權，對沖港股短期繼續挾上的風險。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！