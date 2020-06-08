【期權攻略】陳偉明：港股急升過後　如何部署？

市場憧憬中概股回港上市，加上美國經濟及就業數據遠好過市場預期，投資者繼續對美國重啟經濟感到樂觀，蓋過美國各地示威騷亂活動和對疫情的憂慮，刺激港股本周一(8日)一度向上突破25,000點。

雖然筆者原本預期在憧憬中概股回港上市下， 港股下跌幅度有限，但這次港股在憧憬經濟復甦所造成的升勢亦遠超筆者預期。然而，始終這次港股升勢略嫌過急，筆者並不建議現階段高追港股做好。

港股方面，筆者始終相信急升過後總會有回吐的機會，但是在憧憬中概股回港上市下，又要慎防港股短期有繼續挾上的風險，因此建議採取保守的收取期權金策略，Short Call 7月份價外1,400點恒指期權，同時再Long Call 6月份價外800點恒指期權，對沖港股短期繼續挾上的風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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