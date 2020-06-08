港元拆息︰1個月續跌 企0.8厘水平
2020年06月08日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.18厘，呈兩連升；1星期升至0.46厘；與樓按相關的1個月稍降，企0.80厘水平，連跌七日；3個月報1.01厘。
8/6/2020
隔夜 0.18512厘
1星期 0.46357厘
2星期 0.55429厘
1個月 0.80375厘
2個月 0.95393厘
3個月 1.01887厘
6個月 1.31816厘
12個月 1.54238厘
5/6/2020
隔夜 0.17286厘
1星期 0.36179厘
2星期 0.55500厘
1個月 0.80571厘
2個月 0.96696厘
3個月 1.03661厘
6個月 1.32994厘
12個月 1.54524厘
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