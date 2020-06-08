新冠肺炎：新加坡航空籌百億美元應付疫情

新加坡航空已通過其最近的配股以及其他信貸工具，以籌集100億美元(折合約780億港元)的新流動性，因為航空業正經歷着由新冠肺炎疫情所引發前所未有的危機。

外電報道，上周五(5日)新加坡航空通過配股獲得總計88億美元的擔保，並通過旗下的空中客車A350-900和波音787-10飛機籌集了長期貸款9億美元。該公司還與幾家銀行安排了新的承諾信貸額度和短期無抵押貸款，這些新提供的流動資金進一步超過5億美元。

此外，新加坡航空所有在2020年到期的現有承諾信貸額度都將延期至2021年或更晚，這將確保繼續獲得超過17億美元的流動性。

在截至2021年7月的期間，如有需要，該公司還可以選擇再籌集至多62億美元的額外強制性可轉換債券(MCB)，以提供額外的流動性。

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