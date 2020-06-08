滙豐6.21接受領取1萬元登記　8月前申請自動參與抽獎

滙豐銀行公布，個人客戶由今年6月21日開始，可透過該行的數碼銀行及大部分分行，登記政府派的現金派發計劃。客戶在網上理財及流動理財申請，最快可於登記後一個星期內，在個人名義開立的有效港元帳戶收取政府派發的1萬元現金。

除了網上理財及流動理財，客戶亦可於滙豐網頁或在大部分的分行遞交表格。遞交申請後，申請人最快可於兩個星期內在個人名義開立的有效港元帳戶收取款項。客戶只需在上述其中一個渠道進行一次登記即可。

所有於8月31日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，有機會獲取豐富獎品。其他優惠亦將推出，詳情即將公布。另外，新客戶於7月31日或之前透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款10%優惠年利率。

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