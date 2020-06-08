【瑞通推介】美團沽遠牛證入近牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據遠超預期，加上經濟活動重啟，道指上周五(5日)大升829點或3.1%，收報27,110點，連升5個交易日，全周計累漲6.81%。不過美國勞工統計局在美股收市後表示，把5月失業率由原來的13.3%，向上修正為16.3%。

恒指上周五收報24,770點，升404點或1.6%，連升5個交易日。全周累漲1,808點，升幅7.8%。周一(8日)早段升勢持續，曾升超過200點，一度突破25,000點關，其後升幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入154萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映資金對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,384點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評上周五開市破頂高見165.9元，不過之後沽壓沉重，逆市回吐3.1%收市，收報159元，盤中低見156.5元。周一早段於160元附近徘徊。上周五有超過1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出，周一早段投資者沽出手上較遠的牛證，另有資金買入近牛。

騰訊控股遭總裁劉熾平進一步減持，拖累上周五股價反覆偏軟，一度跌1.9%至426.6元，逼近20天線支持後跌幅收窄，最終收報434.2元，跌0.18%。股份周一早段續跌1%，考驗430元關之支持。上周五有2,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有1,900萬元淨流出。

投資者對美方最新對華策略解讀正面，配合人民幣轉強，南方A50上周五以全日最高位14.34元收市，升1.2%，重越250天線。美國總統特朗普上周五就中美關係發表意見，指他對首階段貿易協議的看法跟3個月前有些不同，不知道中美將來會否保持良好關係。另外，以美元計價，中國5月出口按年跌3.3%，勝市場預期。南方A50周一早段升近1%，曾高見14.5元，創近3個月高。上周五有近60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約150萬元淨流出。

滙豐控股上周五急飆4.2%，收報40.5元，收復50天線和40元關。滙豐表態支持訂立「港區國安法」，但同時惹來英國政壇關注。另外，恒指公司上周五收市後調整恒指組合比重，滙豐獲上調權重。股價周一早段繼續支撐大市，最多升逾2%，高見41.4元，創逾1個月高，其後徘徊在41元附近。滙豐上周五錄逾1.29億元北水淨流入。輪證資金流方面，上周五分別有超過1,100萬元和14萬元淨流入其好倉和淡倉。

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