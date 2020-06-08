【專家點評】周樂樂：解封放水撐回升　關注國策及成長股

過去一周，受各國公布解封城市與刺激計劃等影響，外圍與國內市場氣氛均走好。一周累計，A股主要指數全線上升，其中，反映市場樂觀的中小板、創業板與深證指數升幅大於反映市場謹慎的上證50與滬深300指數，顯示市場氣氛好轉。申万一級行業中，25個行業上漲，3個行業下跌。最強的是電子、汽車、傳媒、非銀金融、紡織服裝，而最弱的是鋼鐵、建築材料、農林牧漁。數據上顯示，市場對有利好消息的行業更青睞。電子上漲重要因素是代工、面板、無線耳機等利好；汽車上漲的重要因素是大眾入股江淮汽車與國軒高科，以及全球對新能源汽車扶持政策出台；傳媒上漲重要因素是影院將陸續恢復。而對基建投資與通脹預期降溫。

市場消息面，市場炒作邏輯在於對各國解封城市與刺激計劃。近來，歐洲多國解封旅遊、餐飲、文化娛樂等，美國多個州開始解封，北京重大突發公共衞生事件應急響應下調為三級等，顯示6月份全球解封預期持續升溫。其中，中美因雙方航空公司互飛問題，鬧出空反轉多事件，刺激中美航空服務板塊大漲。一開始市場理解美國禁止中國飛機入美為中美貿易戰升級的利空消息，其後，中美互相退讓以達成中美互飛協議，才讓市場明白雙方尋求解除因疫情導致不合理的規定，增強了市場對中美解封的預期，也增強市場對其他國家解封航空業預期。這重大事件背後讓市場預期全球經濟有望按下開始鍵，這也是各國推出的經濟刺激計劃有望落實到實體企業。

另外，說到刺激計劃。美聯儲推出幾萬億刺激後，再推落實到市政流動的刺激計劃。歐洲、日本、南韓等也再推出具體經濟刺激話，主要科技企業也推出新的投資計劃。若說早前央行大規模放水是為了拯救資本市場的話，最近推出的刺激計劃，主要針對實體企業，為保就業、企業等問題。中國央行也推出兩大創新工具：一，惠普小微企業貸款延遲支持工具，主要是央行與地方銀行簽訂利率互換協議，給銀行激勵金約為銀行延遲貸款本金1%，涉及銀行貸款本金約3.7萬億元人民幣(下同)，從而能緩解小微企業還本付息壓力；二，惠普小微企業信用貸款支持計劃，主要是為了解決小微企業缺乏抵押擔保的痛點，央行使用4,000億元再貸款購買符合條件的銀行新發放普惠小微企業信用貸款的40%，支持銀行加大對小微企業信用貸款投放。國內推出地攤經濟，鼓勵消費與創業等。這些計劃對處於衰退期的經濟有較強的積極作用。

從投資策略來看，全球解封對經濟恢復預期上升，加上全球大規模的刺激計劃，市場信心有望回升。不單單是流動性支持，還有信心回升的支持，利於股市估值回升。預計A股整體走強，但維持結構性行情判斷，建議關注受益國策刺激與行業高速成長的消費、醫療、汽車、文化、科技新基建等 。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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