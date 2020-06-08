五龍電動車成立特別委員會　另罷免附屬3董事職務

同日，董事會決議罷免曹氏、苗振国及徐衛東各自於公司在中國之所有附屬之董事職務及職位，包括但不限於杭州長江汽車、杭州長江汽車控股、杭州長江乘用車、杭州車領科技及簡式國際汽車設計(北京)。

公司於3月19日曾發公告，指已就曹氏與金港集團及其他人士合謀故意作出虛假之聲明誤導董事會，以促使金港通過根據公司與山證國際證券於2019年10月31日訂立配發最多2.8億股新股的配售協議而成為公司之單一最大股東展開法律程序。

此外，公司於5月31日發通告指出，曹氏、苗氏及徐氏未有向公司及五龍動力提供相關附屬必要的信息及記錄以完成有關截至今年3月底止年度集團及五龍動力集團全年業績的審核，並繼續忽視董事會的要求。除以上外，曹氏及苗氏一直拒絕合作及遵從董事會的合法命令。

由於杭州長江為集團之重要附屬，為加強控制及管理，於罷免曹氏及苗氏後，代表集團之杭州長江董事將為盧永逸、謝能尹及陳言平，及陳言平將為杭州長江之法定代表人。

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