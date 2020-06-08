【高盛推介】小米突破3個月高位　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(5日)低開高走，升約2.8%。周一(8日)早段繼續上升，及其表現屬A.T.M.X.(阿里巴巴、騰訊控股、美團點評及小米)當中屬表現最好，高見13.38元，突破3個月高位。周一升約2.6%。有調查機構指受新冠肺炎疫情影響下，全球首季智能手機銷售跌20.2%，但小米則逆市升1.4%。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周四(5日)及上周五共錄得約510萬元資金流入。而認沽證則於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約200萬元。另一方面，上周五亦見資金轉向部署牛證，錄得約930萬元資金流入。

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