【財政危機】中國社保驚現5000億人幣缺口　稅收驟降...

財經傳媒彭博報道，今年中國的財政困局有多嚴峻，從社保基金預算出現有記錄以來的首次缺口就可見一斑。

社會保險基金預算多年來都通過巨額財政補貼以確保當年收支盈餘，但今年補貼後仍出了約5,000億元人民幣(下同)缺口。彭博匯總發現，此為該預算自2013年正式編制以來的首次。財政困難體現在疫情衝擊之下稅收和非稅收入全面下滑，一般公共預算收入顯示今年將出現至少30年來首次負增長，同時作為地方財政收入支柱的國有土地出讓收入亦將現負增長。

報道引述分析師指出，為緩解財政壓力和提振經濟，政府正以前所未有的赤字規模來應對，但前5月僅地方政府債券支出利息就超過2,400億元，4月和5月均超過600億元，較去年月均550億元不到的利息水平成長超過一成，舉債策略固然可「以時間換空間」，但也有「涸澤而漁」的擔憂。

今年社保基金預算顯示，今年內地收支缺口約4,997億元，去年為收支結餘約5,855億元。事實上，社保繳費收入早已不能覆蓋其支出，主要靠每年的巨額財政補貼，但今年由於階段性減免企業社保費等政策導致收入大幅減少，即使有2.16萬億元的財政補貼亦無力補天。今年財政補貼在社保預算收入中的佔比已提升至28%。

●財政補貼創歷史新高

更嚴峻的是，今年5,000億的缺口暫未包括正在研究細化的延長階段性免征中小微企業養老、失業和工傷保險單位繳費等政策。

報道引述華創證券首席宏觀分析師張瑜指，今年財政補貼已創歷史新高，上述三項政策原定於6月底失效，財政部官員預計可以減輕企業負擔5,100多億元，假設免征延長期間降費力度與此前保持一致，全年社保基金收支缺口可能擴大至1萬億元左右，中長期壓力不容小覷。

對於今年的缺口，報道引述中國財政科學院研究員王澤彩指，可動用去年結餘、從國有資本經營預算調入、運用預備及預算穩定調節基金等填補。這種處理方式，勢必進一步加大一般公共預算支出壓力，各級財政保障能力也是一種考驗。

作為中國財政第一大帳本的全國一般公共預算，今年預算收入料下降5.3%，為至少1990年彭博有數據以來首次負增長。且今年一般公共預算收支差擴大至約6.76萬億元。疫情的衝擊來勢洶洶，今年前4月全國一般公共預算收入同比下降了14.5%，而湖北等重災區的財政運行更為艱難，湖北省一般公共預算收入下降43.7%。

張續稱，財政的壓力一方面體現在驟升的赤字規模，一方面體現在從政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金以及使用財政結餘資金的規模創新高，合計接近3萬億。

王稱，作為一般公共預算收入主要來源的稅收收入，今年受疫情加速蔓延影響，酒店、餐飲、旅遊、交通等服務業斷崖式下滑，加之國內外消費低迷，外貿出口阻斷，稅收銳減，財政收入的基礎不牢。

●今年稅收收入呈負增長

今年的稅收收入也將創至少1992年彭博有數據以來首次負增長。在稅收收入不足時，以往年份，地方可通過增加行政性收費、罰款等非稅收入增加財政收入。張認為，這在今年與「六保」目標衝突較明顯，可能難以提供足夠的收入增量。

而地方財政也不容樂觀，作為收入支柱的國有土地出讓收入，今年預計也將減少3%，為自2015年以來再現按年負增長。匯總中央和地方預算，全國政府性基金預算收入料減少3.6%。

●地方政府加快出售優質地皮套現

張認為，今年土地出讓收入的多少直接決定了地方財政能夠從政府性基金預算調入的盈餘規模，繼而決定了今年地方財政支出能否完成預算目標。若土地出讓收入增速降至-5%以下，地方或面臨實際的減支壓力。科技、教育及關乎地方基建配套的農林水、城鄉社區事務支出可能受到影響。她指出，房地產市場景氣度不高背景下，今年地方較為明顯的應對措施是加大優質地塊的出讓力度，從供給端支撐一定的土地溢價率和土地出讓收入增速，預計該措施未來幾個月仍是常態。

此外，包括來自國有企業上繳的利潤等收入都會承壓。財政部數據顯示，今年1至4月，國有企業利潤總額按年下降了63%。在通縮擠壓利潤以及需求下降的情況下，今年國企上繳利潤的壓力也會增加。

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