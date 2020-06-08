【大行觀點】巴克萊指美元下挫　新興市場貨幣未受惠

外電引述巴克萊的策略師稱，即使全球經濟重新開放緩解了投資者的擔憂以及美元轉弱，新興市場貨幣也不會隨着時間流逝而獲得太大的助益。

彭博報道，包括Nikolaos Sgouropoulos在內的策略師近日撰寫的研究報告中指出，鑑於新興市場國家應對疫情爆發時面對的挑戰，它們的貨幣和發行的政府債券看起來過於昂貴。

策略師寫道，新興市場外匯的中期軌迹仍然較低，其曲線可能會變得陡峭。他們指的是，短期和長期政府債券之間的殖利率差料將擴大。即使在樂觀的後疫情假設下，長期的財政可持續性仍將對某些國家構成挑戰。

隨着經濟數據的改善、政府和中央銀行刺激措施有助於恢復投資者信心下，MSCI新興市場貨幣指數上周出現自2016年以來最強的周度上漲。周一亞洲早盤，彭博美元現貨指數邁向連續第8個交易日下跌，在美國上周五(5日)強勁的就業報告進一步削弱了對避險資產的需求下，令美元續跌。

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