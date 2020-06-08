【大師睇市】港交所抖氣 中移追落後
2020年06月08日 12:40
東網電視更多新聞短片
訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周一(8日)升穿25,000點後有回吐，屬正常技術調整，因上周五(5日)已率先炒上，所以現階段需要稍作沉澱。至於後市走向，他認為，24,600點至24,800點料有支持，若突破25,200點阻力位，則有機會飆上25,800點。不過，他提醒大家，此水平一定要食胡，非追貨時機。
個股方面，他認為市場正有節奏地炒作，近期強勢的港交所(00388)將要抖氣；小米(01810)窩輪13.5元至14元要逐步食胡，但正股可繼續持有；5G概念股、電訊股以及阿里巴巴(009988)亦可持有至6月中旬。另他特別提及中移(00941)，指股價可追落後，博見60元至62元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！