【大師睇市】港交所抖氣　中移追落後

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周一(8日)升穿25,000點後有回吐，屬正常技術調整，因上周五(5日)已率先炒上，所以現階段需要稍作沉澱。至於後市走向，他認為，24,600點至24,800點料有支持，若突破25,200點阻力位，則有機會飆上25,800點。不過，他提醒大家，此水平一定要食胡，非追貨時機。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626