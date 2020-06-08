恒地：目前樓市依然暢旺　維持審慎穩定派息政策

新冠肺炎疫情重創本港經濟，恒地於2月起為旗下商場租戶提供基本租金減免兩成至最高六成的租金優惠，李家誠指相關優惠會持續，務求和租戶共度時艱，而集團整體租金僅下跌約一成，主要由於大部分租金來自寫字樓部分。至於外電報道麥格理集團將提早退租中環國金一期部分樓面，李家誠表示，目前已有人有意承接，正在傾談新租約，又指整體寫字樓市場需求仍然大。

至於派息政策，李家誠指集團會維持審慎和穩定的派息政策，並視乎業務發展情況和未來幾年的經營前景。

李家誠回應有關集團前主席「四叔」李兆基的身體狀況，他指父親身體狀況很好，亦十分開心，因為他在疫情期間經常與孫兒玩樂。另外，父親仍關心集團事務，常問及兩名兒子有關集團發生的大事。

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